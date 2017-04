வைகோ ஏன் ஜாமீன் வேண்டாம் எனக் கூறி வாலண்டரியாக சிறைக்குப் போகிறார்?

8 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வரும் தேச துரோக வழக்கில் தற்போது, திடீரென வழக்கை உடனே முடிக்க வேண்டும். அப்படி வழக்கை முடிக்காவிடில் சிறைக்கு அனுப்புங்கள் என வைகோ வாலண்டியராக சிறைக்கு செல்வதற்கு காரணம், அரசியலி

Story first published: Monday, April 3, 2017, 15:57 [IST]

English summary

Vaiko refused bail and voluntarily going jail in sedition case which was filed on him on 2009. General public and political parties wondering why vaiko voluntarily going jail?