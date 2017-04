அழகாய் இல்லை... மணமான 9 நாளில் அம்மிக்கல்லைப் போட்டு கணவனைக் கொன்ற இளம்பெண்

அழகாய் இல்லை என்பதற்காக திருமணமான 9வது நாளில் கணவன் தலையில் அம்மிக்கல்லைப் போட்டு மனைவி கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

A newly married woman smashed his head with a grinding stone killing him. The 22-year-old, the police said, murdered her husband and later attempted to shift the blame by claiming innocence. Barely married for a week, the wife is said to have smashed the man's head with a household grinding stone after a quarrel on Monday night in Cuddalore of Tamil Nadu