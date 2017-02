ஒ.பி.எஸ்.ஸின் சென்னை வீட்டுக்கும், உயிருக்கும் ஆபத்து.. போலீஸ் பாதுகாக்குமா?

எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையில் புதிய அமைச்சரவை பதவியேற்றுள்ள நிலையில் முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் தற்போது தங்கியிருக்கும் வீட்டிலிருந்து அதிமுகவினரால் துரத்தப்படுவாரா என்ற பரபரப்பு எழுந்துளளது

English summary

Doubts have arisen about former CM OPS's residence. will ADMK govt allow him to continue to stay in the Govt quarters?