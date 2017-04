இன்று தமிழகத்தில் முழு அடைப்புப் போராட்டம்.. அதிமுக இணைப்பு பேச்சு வார்த்தை நடக்குமா?

தமிழக விவசாயிகளுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து நடக்கும் முழு அடைப்புப் போரட்டத்தின் போது அதிமுக இணைப்பு பேச்சுவார்த்தையை ஒபிஎஸ், எடப்பாடி கோஷ்டியினர் நடத்துவார்களா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Whether OPS team and Edappadi team will have a merger talk today? because, in Tamilnadu bandh is going on and people co operating for the bandh.