அதிமுக வங்கிக் கணக்கு முடக்கப்படுமா?.. ஓ.பி.எஸ் கோரிக்கை குறித்து அதிகாரிகள் அவசர ஆலோசனை!

அதிமுகவின் வங்கிக் கணக்கை முடக்குவது குறித்து வங்கி அதிகாரிகள் ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Bank of India officials are considering the demand of ADMK treasurer O Panneerselvam who has sought to freeze the party account.