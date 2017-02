சசி குடும்பம் மீது சரமாரி புகார்கள்.. வாய் திறந்த ஓ.பி.எஸ்.. விடிவதற்குள் உடையுமா அதிமுக?!

சசிகலா குடும்பத்தினர் மீது முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் சரமாரியாக புகார் கூறியுள்ளார். இதனால் அதிமுக உடையும் எனத் தெரிகிறது.

English summary

Everyone in the state is expecting whether ADMK will split into two after the outburst of the Chief Minister Jayalalitha.