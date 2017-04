ஐடி ரெய்டில் சிக்கிய கீதாலட்சுமிக்கு வழங்கப்பட்ட பிசி ராய் விருதும் பறிப்பு?

வருமானவரி சோதனையில் சிக்கிய எம்ஜிஆர் மருத்தவப் பல்கலைக்கழகத் துணைவேந்தர் கீதாலட்சுமி அண்மையில் பெற்ற பி.சி. ராய் விருது பறிக்கப்படும் வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது.

English summary

Will be Geethalakshmi stripped of P.C. Roy award due to Income Tax raid?