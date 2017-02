"முதல்வர்"... ஓ.பன்னீர் செல்வம் பணிவாரா.. இல்லை துணிவாரா?

முதல்வர் பதவியை சசிகலாவிடம் விட்டுக் கொடுத்து விட்டு ஓ.பன்னீர் செல்வம் ஒதுங்குவாரா அல்லது துணிந்து எதிர்ப்பாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

English summary

Will CM O Pannerselvam budge to Sasikala?, this is the million dollor question among the cadres of ADMK and the people of Tamil Nadu.