பருப்பை இங்கே உற்பத்தி செய்வோம், பெட்ரோலை இறக்குமதி செய்வோம் - கரு.பழனியப்பன் விளாசல்

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்துக்கு எதிராக குரல் கொடுத்து வரும் இயக்குநர் கரு.பழனியப்பன் மத்திய மாநில அரசுகளை விளாசியுள்ளார்.

English summary

Director Karu.Palaniyappan opposing hydro carbon project in Neduvasal. He says that we can cultivate pulses here. and we will import petrol.