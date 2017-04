தினகரனுக்கு ஜாமீன் கிடைச்சே ஆகணும்… உறங்காப் புலிகளாக சுற்றித் திரியும் குடும்ப வக்கீல்கள்

இரட்டை இலை சின்னத்தைப் பெற லஞ்சம் கொடுக்கப்பட்ட வழக்கில் டிடிவி தினகரன் நள்ளிரவு கைது செய்யப்பட்டார். அவரை ஜாமீனில் வெளியே எடுக்க தீவிர முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Dinakaran’s advocates are trying to get bail for dinakaran today.