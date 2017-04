மைல் கற்களில் இந்தியில் எழுத உத்தரவிட்டதே திமுகதான்... பொன்னார் பொளேர்

நெடுஞ்சாலை மைல்கற்களில் இந்தி எழுதப்பட்டிருப்பதற்கு திமுகதான் காரணம். 2006ல் மத்திய அமைச்சராக இருந்த டி.ஆர் பாலுதான் அதற்கான உத்தரவை பிறப்பித்தார் என மத்திய இணை அமைச்சர் பொன்.ராதா கிருஷ்ணன் தெரிவித்து

Monday, April 3, 2017, 15:58 [IST]

Will Dmk dismiss Ex. cabinet minister TR Balu from party as he ordered write hindi in highways stones asked state minister Pon. Radha krishnan