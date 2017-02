எப்ப ஜெயிலுக்குப் போவார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி?.. சசிகலாவைப் பார்க்க!

இப்போதைக்கு ஜெயில் பக்கம் வர வேண்டாம் என எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு சசிகலா உத்தரவிட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sources say that Sasikala has instructed CM Edappadi Palanisamy not to visit Bengaluru jail and keep some distance for now.