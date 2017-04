விஜயபாஸ்கர் டிஸ்மிஸ் செய்யப்படுகிறார்?.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி அவசர ஆலோசனை

வருமான வரி சோதனைக்கு உட்பட்ட அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பதவி நீக்கம் செய்யப்படுவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ள நிலையில் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அமைச்சர்களுடன் அவசர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார்.

English summary

Sources say that CM Edappadi Palanisamy is considering to dismiss minister Vijayabhaskar in the wake of IT raids.