அதிமுக இழந்த பெண்கள் ஆதரவை இழுக்க வலைபோடும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அறிவிப்புகள்!

அதிமுகவுக்கு எதிராக பெண்கள் திரும்பினர். இந்த நிலையில், பெண்களை கட்சி பக்கம் ஈர்க்க மேற்கண்ட திட்டங்களை கையில் எடுத்துள்ளது எடப்பாடி பழனிச்சாமி அரசு.

English summary

All Jayalalithaa's way to announce sops by EPS Govt, the first day of his office. Question is will this lessen the anger among public?