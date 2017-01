சசிகலா கடிதம் எழுத... ஓபிஎஸ் உறுதியளிக்க... சீறிப் பாயுமா காளைகள்.. எதிர்பார்ப்பில் மக்கள்!

பொங்கல் வரும்போதுதான் ஜல்லிக்கட்டு நினைவுக்கு வரும். அவசர சட்டம் இயற்ற வலியுறுத்தி சசிகலா கடிதம் எழுதியுள்ள நிலையில், தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டு கண்டிப்பாக நடக்கும் என்று ஒபிஎஸ் உறுதியளித்துள்ளார்.

English summary

People in Tamil Nadu hope for the best in Jallikkattu issue this year.