போயஸ் கார்டன் பங்களாவை தீபக் முற்றுகையிடப் போகிறாரா? போலீஸ் அலர்ட்

ஜெயலலிதா வசித்த போயஸ் கார்டனிலுள்ள வேதா நிலையத்தை முற்றுகையிடப் போவதாக அவர் அண்ணன் மகன் தீபக் கூறியுள்ளார். இதனால் அங்கு போலீசார் குவிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Jayalalitha's niece Deepak annonunced that he is going to take up and protest in front of poed garden. Prior he said that Poes garden Veda nilaiyam is his own property.