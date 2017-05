கொடநாடு மாதிரி சிறுதாவூரிலும் நடக்குமோ... அச்சத்தில் பாதுகாப்பு பணி போலீசார்

கொடநாடு பங்களாவில் நடந்த கொலை,கொள்ளை போல சிறுதாவூர் பங்களாவிலும் நடக்குமோ என்ற அச்சத்தில் தினமும் தவித்து வருகிறோம் என்று புலம்புகிறார்கள், அங்கு பாதுகாப்புப் பணியில் இருக்கும் தமிழக போலீசார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Will Kodanad incidents took place in Siruthavur too, Banglow securities Police fearing