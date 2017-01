ஜெ.வுக்கு செருப்பைக் கழற்றி பக்தி காட்டிய உதயக்குமார்... சசிக்காக திருமங்கலத்தை தியாகம் செய்கிறார்?

முதல்வர் ஜெயலலிதா உயிருடன் இருந்தபோது அவரது பக்தராக இருந்தவர் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயக்குமார். செருப்புக் கூட போடாமல் நடந்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தியவர். தற்போது சசிகலா பக்கம் தனது பக்தியை அவர் திருப்பியுள்ள

English summary

Sources say that Revenue minister R B Udayakumar is ready to sacrifice his Thirumangalam seat for the sake of Sasikala to contest from there to sit in CM post.