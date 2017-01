வாடிவாசல் திறக்காதவரை வீட்டு வாசலை திறக்கமாட்டோம்- அலங்காநல்லூர் பெண்கள் ஆவேசம்

ஜல்லிக்கட்டு நடத்த வலியுறுத்தி மதுரை அலங்காநல்லூரில் இன்று 4வது நாளாக தொடர் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. அலங்காநல்லூரி வாடி வாசலை திறக்கும் வரை இடத்தை விட்டு நகரப் போவதில்லை என போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு

English summary

Madurai Alanganallur protest continues for 4th day for supporting jallikattu. woman's who are participated in protest saying will not open house until opens.