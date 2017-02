எடப்பாடியாருக்கு எம்எல்ஏ நடராஜ் திடீர் எதிர்ப்பு.. மக்கள் கோரிக்கைக்கு செவி சாய்ப்பா?

மயிலாப்பூர் எம்எல்ஏ நடராஜ் சசிகலா தரப்பின் முதல்வரான எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Mylapore MLA Nataraj says that he will not support for Edappadi palanisamy in the assembly. Initially people were protesting front of his office in Mylapore.