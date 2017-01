நத்தம் அல்லது திண்டுக்கலில் ஜல்லிக்கட்டு.. தமிழக அரசு திடீர் திட்டம்?

அலங்காநல்லுருக்குப் பதில் நத்தம் அல்லது திண்டுக்கல்லில் ஜல்லிக்கட்டை நடத்தலாமா என்பது குறித்து தமிழக அரசு ஆலோசித்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

Sources say that TN Govt is planning to hold Jallikattu in some other town as Alanganallur people are defiant not to allow Jallikattu in their village.