மீண்டும் போயஸ்தோட்டத்திடம் சிக்குமா தமிழகம்?

ரஜினியின் இன்றைய பேச்சு தமிழக அரசியலில் புது புயலை கிளப்பியுள்ளது. மீண்டும் போயஸ் தோட்டம் தமிழக அரசியலின் மையப்புள்ளியாகுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

English summary

The expectation is will Poes Garden play a vital role after Jayalalithaa in the Tamil Nadu politics. Rajinikanth's house is in Poes Garden.