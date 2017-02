மதுரை ரயில் நிலையத்தை மாசுபடுத்தும் கெட்ட பழக்கம்.. நிறுத்துவார்களா அதிகாரிகள்?

மதுரை ரயில் நிலையத்தில் குப்பைகளை எரிக்கும் கெட்ட பழக்கத்தை அதிகாரிகள் தடுத்து நிறுத்துவார்களா என மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

English summary

The wastes collected from Madurai trains have been put in a concrete pit and are being burnt. It continuously emits noxious gases from plastics and other non degradable waste. It is being done inside the Madurai Railway junction Yard. Will the Railway authorities stop this method of waste disposal?