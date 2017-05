பாஜகவில் சேருவீர்களா? வழக்கம் போல நோ கமெண்ட்ஸ் சொன்ன ரஜினிகாந்த்

பாஜகவில் சேருவீர்களா? என்ற செய்தியாளர்கள் கேள்விக்கு வழக்கம் போல நோ கமெண்ட்ஸ் என பதிலளித்துள்ளார் ரஜினிகாந்த்.

English summary

Superstar Rajinikanth neither refused nor confirmed his willingness to join the BJP if he entered electoral politics.