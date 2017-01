ஒரு வாரத்தில் பதவி விலகுகிறார் முதல்வர் ஓபிஎஸ் ? - ஜன. 18ல் சசிகலா பதவியேற்பு?!

ஜனவரி 18ஆம் தேதியன்று சசிகலா முதல்வராக பதவியேற்பார் என்று தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. ஒபிஎஸ் இனி ஒரு வாரம் மட்டுமே முதல்வராக இருப்பார் என்றும் அதிமுக வட்டார தகவல்கள் கூறுகின்றன.

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 8:35 [IST]

English summary

Rumors say that O Panneerselvam on has submitted his resignation. AIADMK general secretary Sasikala Natarajan would swear in as Tamil Nadu chief minister after Pongal on January 18.