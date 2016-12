விருத்தாசலத்தில் களமிறங்கும் சசிகலா? அப்போ ஆர்.கே. நகர் யாருக்கு?!

போயஸ்கார்டன் வீட்டில் உள்ள சசிகலா, விருதாச்சலத்தில் போட்டியிட்டு அரசியலில் அடியெடுத்து வைக்க முடிவு செய்துள்ளாராம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK sources say that Sasikala is willing to contest in Virudachalam to make her political entry, instead of contesting from RK Nagar.