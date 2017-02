முதல்வர் பதவிக்கு வருவதற்கு முன்பு மிடாஸை உதறுவாரா சசிகலா?

தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்க உள்ள சசிகலா கட்டுப்பாட்டில் மிடாஸ் மதுபான தொழிற்சாலை உள்பட 13 நிறுவனங்கள் உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. சாராய ஆலை அதிபராக இருந்து கொண்டு முதல்வராக சசிகலா பதவி வகிக்க முடி

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sasikala is said to be one of the directors in Midas, a liquor company. The question has raised that will she resign from the posts she is having with MIdas.