திடீர் புரட்சியில் குதித்த ஓ.பி.எஸ்.ஸை டிஸ்மிஸ் செய்வாரா சசிகலா.. ?

முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வத்தை கட்சியை விட்டு சசிகலா நீக்குவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

It is expected that CM O Panneerselvam may be expelled from ADMK for his outburst against Sasikala and her family members.