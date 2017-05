ரஜினியை எதிர்க்க அன்புமணி - திருமா.வை ஓரணியில் கொண்டு வருவாரா சீமான்?

ரஜினி அரசியலுக்கு வரும் பட்சத்தில் அவரை எதிர்க்க புதிய அணியை உருவாக்கும் முயற்சியில் சீமான் திட்டமிடுகிறாரா என்று கேள்வி எழுந்துள்ளது.

English summary

Naam Tamilar movement organiser Seeman may try to form alliance with Anbumani, Thirumavalavan, Karthik in the coming elections to oppose Rajini?