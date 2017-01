பெப்சி, கோக்குக்கு நோ.. கோலி சோடாவுக்கும், பன்னீர் சோடாவுக்கும் தமிழகத்தில் மீண்டும் வருது மவுசு

வெளி நாட்டு குளிர்பானங்களை குடிக்க மாட்டோம் என ஜல்லிக்கட்டு ஆதரவு போராட்டக்காரர்கள் கோஷமாக முன் வைத்தனர். இதன் விளைவாக மீண்டும் சுதேசி பயணத்தை நோக்கி பயணிக்கிறது தமிழகம்.

English summary

Will the desi cool drinks get the market space again in Tamilnadu as Pepsi and Coke get traders oppose.