இது வேறயா.. தினகரன் ஜெயித்தால் ஆர்.கே.நகருக்கு மீண்டும் இடைத்தேர்தல்?

ஆர்.கே.நகர் தேர்தல் நடந்து அதில் தினகரன் வெற்றியும் பெற்றுவிட்டாலும் கூட உடனடியாக அவரின் பதவி பறிக்கப்படும் அளவில், ஃபெரா வழக்குகளின் போக்கு இருக்கும்.

English summary

Will the RK Nagar face one more by electing if TTV Dinakaran win in the ongoing by poll.