ஆர். கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் திருமாவளவன் போட்டியா.. விரைவில் அறிவிப்பு

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் மக்கள் நலக் கூட்டியக்கம் சார்பில் போட்டியிடப் போகும் வேட்பாளர் யார் என்பது விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்று திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.

English summary

R.K. Nagar candidate will be declared shortly said, VCK leader Thirumavalavan today.