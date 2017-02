திடீர் திருப்பம்... காங்கிரஸ் ஆதரவைப் பெற களம் குதித்த சசிகலா குரூப்..!

காங்கிரஸ் கட்சியின் 8 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவைப் பெற சசிகலா குரூப் முயன்று வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

Sources in ADMK say that some attempts are being made to woo Congress MLAs to back Sasikala to form the government. TN Congress has 8 MLAs in the state assembly.