நாளை பொதுக்குழுவிற்கு வருவாரா சசிகலா? ஒரு பலே திட்டம்

நாளை நடைபெற உள்ள அதிமுக பொதுக் குழுக் கூட்டத்திற்கு சசிகலா வருவாரா மாட்டாரா என்பது குறித்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

After resolution will be passed as a general secretary, V. K. Sasikala will come to general body meeting, sources said.