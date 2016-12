ஜெ.வின் சிறுதாவூர் பங்களா, கொடநாடு எஸ்டேட்டில் பாதுகாப்பு பணியில் 500 போலீசார்- தொடரும் சர்ச்சை!

ஜெயலலிதாவின் சிறுதாவூர் பங்களா, கொடநாடு எஸ்டேட் பாதுகாப்பு பணியில் 500 போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர். இது புதிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Social Activists demanded that Police will withdraw from Jayalalithaa's Siruthavur Bungalow, Kodanad Estate.