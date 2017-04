அதிமுக அணிகள் இணைப்புக்கு டிடிவி தினகரனை பலியாக்க போகிறதா பாஜக?

டெல்லியில் விசாரணைக்கு ஆஜராகியுள்ள அதிமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் அதிகாரிகளின் கேள்விகளுக்கு குழப்பும் வகையில் பதில் அளிப்பதால் அவர் சென்னை திரும்புவதில் சங்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

TTV Dinakaran said no to all the questions raised by the delhi police regading EC bribe case