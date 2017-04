ஜெ.மறைந்த 72 நாட்களில் சசிகலா... அடுத்த 72வது நாளில் தினகரன்... சோ நெக்ஸ்ட் விக்கெட் விவேக்?

ஜெயலலிதா மறைந்த 72 நாள்களில் சொத்துக் குவிப்பு வழக்கில் சசிகலா கைது செய்யப்பட்டுள்ளதை போல் சசிகலா கைதுக்கு அடுத்த 72 நாள்களில் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு லஞ்சம் அளித்த வழக்கில் தினகரன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளா

English summary

From Jayalalitha's death, after 72 days Sasikala was arrested in DA case. TTv Dinakaran was arrested in bribery case from 72 days after Sasikala's arrest. Who will be the next?