ஜூலையில் தமிழக உள்ளாட்சித் தேர்தல்... ஒரு வழியாக முடிவு எடுத்தது தேர்தல் ஆணையம்

ஜூலை மாத இறுதிக்குள் உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்தி முடிப்பதாக தமிழக தேர்தல் ஆணையம் சென்னை ஹைகோர்ட்டில் உறுதி அளித்தது.

English summary

TN Civic polls will be conducted within July end, says EC in High court