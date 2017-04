என் கிட்ட பாஸ்போர்ட்டே இல்லை, எப்படி வெளிநாடு போறது.. தினகரன் அடேங்கப்பா பேச்சு!

பாஸ்போர்ட்டே இல்லாத நிலையில் நான் எப்படி வெளிநாட்டுக்கு தப்பி ஓடமுடியும் என்று டிடிவி தினகரன் கேள்வி எழுப்பினார்.

English summary

TTV Dinakaran asks how could he goes to abroad without passport.