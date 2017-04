ஜெயகுமாருக்கு தினகரன் போட்ட பிச்சையாம் நிதியமைச்சர் பதவி... வெற்றிவேல் ஆணவப் பேச்சு!

ஜெயகுமாருக்கு நிதியமைச்சர் பதவி தினகரன் போட்ட பிச்சை என தினகரன் தரப்பு ஆதரவு எம்எல்ஏவான வெற்றிவேல் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Jayakumar's minister posting is given by TTV.Dinakaran says Dinakaran support MLA Vetrivel. And he challenged that without Sasikala family they can not run the govt.