பெண் மீது போலீஸ் வெறித் தாக்குல்.. கலெக்டர் அறிக்கை கொடுப்பார்.. மொட்டையாக பதிலளித்த ஜெயக்குமார்!

மதுவிற்கு எதிராக போராட்டம் நடத்திய பெண்ணை ஏடிஎஸ்பி பாண்டியராஜன் கன்னத்தில் அறைந்தார். இதுகுறித்து அமைச்சர் ஜெயக்குமாரிடம் கேள்வி கேட்ட போது கலெக்டர் அறிக்கை கொடுப்பார் என்று மொட்டையாக பேசிவிட்டு சென்

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, April 12, 2017, 12:34 [IST]

English summary

Minister Jayakumar has given irresponsible answer about police attacking on woman in Tirupur anti Tasmac protest.