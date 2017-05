கணவர் கொடுமை: திருவாரூரில் இளம்பெண் தூக்கு போட்டு தற்கொலை!

நீடாமங்கலம் அருகே கணவர் கொடுமை தாங்க முடியாத இளம்பெண் செல்போனில் மரணவாக்குமூலம் கொடுத்து விட்டு தூக்கு போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்

A 30-year-old woman name Gowri committed suicide near Needamangalam, Tiruvarur District.

