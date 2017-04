ஏடிஎஸ்பியின் வெறித்தனமான அறையால்.. காது கேட்கும் திறனை இழந்தார் திருப்பூர் பெண்!

மதுவிற்கு எதிராக போராட்டம் நடத்திய பெண்ணை ஏடிஎஸ்பி பாண்டியராஜன் கன்னத்தில் அறைந்தார். இதனால் அந்த பெண்ணுக்கு கேட்கும் திறன் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Story first published: Wednesday, April 12, 2017, 10:42 [IST]

English summary

Woman lost her hearing after slap by ADSP Pandiarajan in Tirupur.