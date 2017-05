70 வயதிலும் "ஆசை"... அழைத்த கணவரை அரிவாளால் போட்டுத் தள்ளிய முதல் மனைவி!

கரூர் அருகே தனிமையில் இருக்கலாம் என அழைத்த கணவரை முதல் மனைவி அரிவாளால் வெட்டி வீசிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A Woman was murdered by her husband near Karur.