குமரி அருகே 8 பவுன் நகைக்காக பெண் கொலை... விபசார தம்பதி கைது

குமரி மாவட்டம் திருவட்டார் அருகே நகைக்காக பெண்ணை கொலை செய்து புதைத்த தம்பதியை போலீஸார் கைது செய்தனர்.

English summary

A couple from Kanyakumari Dist murdered a lady for her jewels and burried. Police arrested them and seized the jewels.