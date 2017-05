மானாமதுரையில் பரபரப்பு.. பெண் இன்ஸ்பெக்டர் தூக்குப் போட்டுத் தற்கொலை... பனிச்சுமை காரணமா?

மானாமதுரையில் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய இன்ஸ்பெக்டர் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ள சம்பவம் பெண் காவலர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Wednesday, May 3, 2017, 11:21 [IST]

A female police inspector name Amuthaselvi was found hanging at her house in Manamadurai.