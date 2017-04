டாஸ்மாக் கடையை துவம்சம் செய்த பெண்கள்... மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தற்கொலைக்கும் முயற்சி

சென்னை, திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகளை பெண்கள் அடித்து நொரறுக்கி துவம்சம் செய்தனர்.

English summary

Women protest against for TASMAC shops in throught out TamlNadu. Thiruvallur District women break all the bottles in the shop.