மெரினா ஜல்லிக்கட்டுப் போராட்டத்தில் 6 பெண்களுக்கு மயக்கம்.. மருத்துவமனையில் அனுமதி

ஜல்லிக்கட்டுக்கு நிரந்தரச் சட்டம் கோரி தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களில் 6 பெண்கள் இன்று மயங்கி விழுந்தனர். அவர்கள் 6 பேரும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

6 Women, who participated in Jallikattu protest, have fainted at Marina in Chennai.