கடலூர் அருகே டாஸ்மாக் கடையை துவம்சம் செய்த பெண்கள்!

கடலூர் மாவட்டத்தில் அன்னதானம்பேட்டையில் உள்ள டாஸ்மாக் கடையை அகற்றக் கோரிக்கை விடுத்தும் நடவடிக்கை எடுக்காததால் பொதுமக்களே அக்கடையை அடித்து நொறுக்கினர்.

English summary

Protest against TASMAC shop in Kurinjipadi, Cuddalore Dist. Women looted that shop and made road roko.