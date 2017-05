இத்தனை களேபரங்களுக்கு மத்தியிலும் அமைதி காக்கும் அதிமுகவின் மண்சோறு புகழ் முப்பெருந்தேவியர்!

அதிமுக இணைப்பு, இபிஎஸ், ஓபிஎஸ் அணியினர் மாறி மாறி குற்றச்சாட்டுகள் என அதிமுகவில் இத்தனை களேபரங்களுக்கு மத்தியில் அக்கட்சியின் மூத்த பெண் தலைவர்கள் வழக்கத்துக்கு மாறாக மௌனம் காத்து வருகிறார்கள்.

English summary

ADMK Women leader are advised to keep silent and should not expose unnecessary statements.